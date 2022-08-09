Зеленского сравнили с Гитлером из-за призывов не пускать россиян в Европу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter обрушились с критикой на предложение украинского лидера Владимира Зеленского изолировать всех россиян, а также сравнили его с Адольфом Гитлером.

“Он звучит как Гитлер в его последние дни", - отметил один из комментаторов.

“Зеленский призывает к нарушению одного из фундаментальных прав человека. Если коллективное наказание, по его мнению, этично, то пусть он объявит об этом с трибуны Генассамблеи ООН", - выразил мнение другой пользователь.

"Такие заявления опасны, они превращают дискриминацию в норму", - резюмировал третий.

Странам Запада следует закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил ранее в интервью Washington Post Зеленский. Он назвал закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его мнению, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

Также ранее Сенатор Джабаров назвал Зеленского наполеончиком за призыв не пускать россиян в Европу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.