Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД России в Twitter

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соцсеть Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД России, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта российского МИДа на английском языке.

"Своими неумными действиями, которые попирают принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта площадка уже давно стагнирует: доверие к ней находится почти на нуле, пользователи массово уходят. Нет ничего странного в том, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее Захарова сообщила, что Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт МИД России на английском языке из-за опубликованной статьи с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса имеет отношение Агентство США по международному развитию (USAID).

Также ранее Мария Захарова заявила, что "аморальный перформанс" с украинскими флагами на аватарах подходит к концу.

Кроме этого. сегодня Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии запретить въезд россиянам в Европу. Для эстонского политика подобные заявления это норма, отметила представитель МИД РФ.