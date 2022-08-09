Кадыров заявил о намерении построить с Турцией новые отношения «на старом фундаменте»

Кадыров намерен построить с Турцией новые отношения «на старом фундаменте» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чеченский и турецкий народы имеют много общего, а развитие сотрудничества России и Турции позволяют Чечне построить с Анкарой новые отношения на «старом фундаменте», заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Несомненно, у чеченцев и турок очень много таких общих точек в культуре и истории, что помогло бы нам двигаться дальше и выстраивать на этом прочном фундаменте уже новые социальные и экономические отношения», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, между братьями могут быть недопонимания, однако они решаются в открытом и честном диалоге. Глава Чечни выразил радость по поводу выхода отношений России и Турции «на новый уровень», высказав надежду, что они будет долгосрочным, искренним и «по-настоящему братским».

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. В процессе беседы турецкий президент заявил, что Москве и Анкаре предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества, выделив вопросы энергетики, туризма, а также экспорта зерна в Черном море.