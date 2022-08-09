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Экономика9 августа 2022 15:38

Авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023

До этой же даты продлена приостановка авиасообщения с Украиной
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023

Авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Германская авиакомпания Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта этого года.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», – сказано на сайте перевозчика.

Кроме того, авиакомпяни продлевает до 25 марта 2023 приостановку авиасообщения с Украиной.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Lufthansa решила отменить несколько сотен рейсов в связи с нехваткой персонала. По информации Bloomberg, перевозчик отменил около 900 внутренних и европейских рейсов, которые планировались в июле. Эти перелеты составляют около 5% от обычной пропускной способности перевозчика в выходные дни.

Сайт KP.RU писал о парализовавших Европу забастовках в авиаотрасли.