Политолог Суздальцев заявил, что дилеры Польши обогащаются за счет скупки украинского зерна Фото: REUTERS

Дилеры в Польше используют сложившуюся на Украине ситуацию для своего обогащения, скупая украинское зерно со скидками до 50%, с его последующей перепродажей на рынке европейских стран, заявил РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.

"Польские дилеры,воспользовавшись ситуацией, скупают на Украине сегодня все, как говорится, под метлу. Они, к примеру, вывозят зерно из восточной и центральной части страны по баснословно низким ценам, скидки доходят до 50%. Естественно, зерно это не идет ни в какую Африку, а перепродается в три раза дороже в самой Европе. Вообще Польша существенно обогатилась на нынешней бедственной ситуации с Украиной. Во всем, начиная с продажи оружия, технологий, предоставления денег…",- отметил Суздальцев.

Ранее, 8 августа, сайт Службы внешней разведки (СВР) сообщил, что украинские власти начали постепенно передавать Польше контроль над отраслями нацэкономики. В спецслужбе отметили, что речь идет, преимущественно, об аграрной сфере.

Также ранее сообщалось, что Киев организовал масштабный вывоз продовольствия из страны и украинцам грозит новый голодомор.

Кроме этого, ранее США захотели решить вопрос по экспорту зерна с Украины дипломатическим путем. Американская сторона указала, что такая возможность есть.