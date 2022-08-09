National Interest: США забыли о главном принципе великих держав во внешней политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У США нет четкого стратегического видения собственной внешней политики, которое необходимо для существования великих держав, написало американское издание The National Interest.

В публикации подвергается критике непоследовательный подход руководства Соединенных Штатов к различным регионам, который не базируется на всеобъемлющей стратегии. Автор приводит в пример стремление американских властей собрать вокруг себя коалицию ближневосточных держав в целях противостояния Ирану, но при этом упоминает о неуместных при такого рода планах заявлениях о Саудовской Аравии как о "стране-изгое".

“Сегодня становится все труднее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения… В конечном итоге это может подорвать доверие внутри альянсов, во главе которых стоят США", - говорится в статье.

Ранее читатели британского издания Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Соединенных Штатов вооружения на Украину. Многие из них убеждены, что такая "помощь" только ухудшает ситуацию, а некоторые вспомнили, что Вашингтон всегда извлекал выгоду в такого рода ситуациях.

Также ранее американцы раскритиковали слова Байдена об успехах экономики США.