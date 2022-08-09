Россияне стали чаще пить крепкие спиртные напитки

Россияне стали больше пить крепкого алкоголя, меньше - пива и вина. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Россияне стали меньше пить пива и вина и больше – крепких алкогольных напитков. Это следует из отчета Ассоциации производителей пива.

«Доля пива в структуре потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт уменьшилась на 1,6% - до 38,6%. Вино потеряло практически столько же - 1,3% (доля - 11,5%)», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Среднедушевое потребление пива в первом полугодии составило 24,5 литра на человека, это на один процент меньше, чем за тот же период 2021 года, в то время как объем производства пива в России в январе-июне возрос до 410 млн дал, это самый высокий показатель за последние семь лет.

Доля крепкого алкоголя в структуре потребления спиртных напитков составляет без малого половину, по данным отчета.

«Крепкий алкоголь, наоборот, прибавил почти 3% и на него теперь приходится 48,4% в структуре потребления - это наивысший показатель с 2017 года», - сказано в документе.

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