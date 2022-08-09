Банк России объяснил порядок приостановки операций с замороженной валютой

Банк России разъяснил порядок приостановки операций с замороженной валютой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный банк России разъяснил порядок приостановки операций с замороженной валютой согласно Указа президента РФ Владимира Путина.

«Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП)», - сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

Уточняется, что речь идет только об обязательствах по валюте, которая поступит на депозиты и счета компаний или индивидуальных предпринимателей после 8 августа, когда соответствующий указ вступит в силу.

«Приостановлены могут быть операции с «новыми» деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа», - объяснили в пресс-службе, уточнив, что эти меры направлены на то, чтобы стимулировать бизнес не накапливать на счетах «токсичную» валюту.

«Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», - добавили в ЦБ.

Напомним, в понедельник 8 августа президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за границей, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указе российского лидера.