Аксенов объявил о введении желтого уровня террористической опасности в Республике Крым до 24 августа

В Крыму после взрывов на аэродроме в Сакском районе ввели желтый уровень террористической опасности. Фото: кадр из видео.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил введение желтого уровня террористической опасности на территории региона. Режим будет действовать с 20.00 вторника 9 августа до 20.00 24 августа на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Действие режима желтого (высокого) уровня террористической опасности будет распространяться на объекты Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Аксенов заявил, что ситуация в Крыму находится под полным контролем, и введение такой меры, как желтый уровень террористической опасности, является профилактической мерой.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов.

Сообщалось, что при взрывах на аэродроме в Крыму погиб один человек и пятеро пострадали.

Позже Минздрав Республики Крым сообщил об увеличении числа пострадавших от взрыва на аэродроме в Сакском районе.

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