Экс-президент Чехии Клаус назвал «однобокую западную пропаганду» вокруг конфликта на Украине путем к новому рабству

Бывший президент Чехии призвал Запад перестать отмалчиваться по неудобным вопросам относительно украинского кризиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная пропаганда освещает украинский кризис однобоко, что может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.

Клаус призвал Запад перестать отмалчиваться по ряду вопросов, касающихся украинского конфликта, в частности, нарастающий уровень враждебности Украины к русскоязычному меньшинству и к России в целом и опасения Москвы в связи с приближением НАТО к границам России.

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», - сказал он.

Политик отметил, что ни бездействие, ни поставки все более совершенных вооружений на Украину, ни усиление антироссийских санкций не являются способом урегулировать ситуацию.

Тем временем актер Стивен Сигал заехал в донецкую колонию, где содержались пленные украинские боевики, убитые американской ракетой.

Откровения украинских беженцев, находящихся в Польше и Бельгии, которые, спекулируя войной, выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь, здесь на KP.RU.