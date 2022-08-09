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Политика9 августа 2022 17:36

Экс-президент Чехии Клаус назвал «однобокую западную пропаганду» вокруг конфликта на Украине путем к новому рабству

Бывший президент Чехии призвал Запад «перестать отмалчиваться» по некоторым вопросам украинской конфликта
Мария ПАВЛОВА
Бывший президент Чехии призвал Запад перестать отмалчиваться по неудобным вопросам относительно украинского кризиса.

Бывший президент Чехии призвал Запад перестать отмалчиваться по неудобным вопросам относительно украинского кризиса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная пропаганда освещает украинский кризис однобоко, что может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.

Клаус призвал Запад перестать отмалчиваться по ряду вопросов, касающихся украинского конфликта, в частности, нарастающий уровень враждебности Украины к русскоязычному меньшинству и к России в целом и опасения Москвы в связи с приближением НАТО к границам России.

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», - сказал он.

Политик отметил, что ни бездействие, ни поставки все более совершенных вооружений на Украину, ни усиление антироссийских санкций не являются способом урегулировать ситуацию.

Тем временем актер Стивен Сигал заехал в донецкую колонию, где содержались пленные украинские боевики, убитые американской ракетой.

Откровения украинских беженцев, находящихся в Польше и Бельгии, которые, спекулируя войной, выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь, здесь на KP.RU.