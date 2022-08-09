Лариса Рубальская объяснила, почему из ее юбилейного концерта вырезали выступления некоторых аристов Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская поэтесса Лариса Рубальская недавно отметила свой юбилей. Но творческий вечер с участием некоторых артистов обернулось скандалом. Из эфира вырезали выступления Алексея Глызина, Глеба Матвейчука, Игоря Наджиева, ансамбля «Непоседы».

Артисты были возмущены такой цензурой, но виновница торжества уверена, что никаких специальных указаний на этот счет не было.

В беседе с «Абзацем» она заявила, что причина такой избирательности – это продолжительность мероприятия. Телеканал не мог выделить столько времени для трансляции.

- Телевизионная версия была ограничена 1 часов 40 минутами. Все артисты выступали очень хорошо, с очень большим успехом. К артистам и съемочной группе, продюсерам – ни к кому никаких претензий нет, - сказала поэтесса.

Лариса Рубальская за свою творческую жизнь написала более 600 текстов, многие из которых стали популярными композициями. Ее песни исполняют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Аркадий Укупник, Алла Пугачева, Николай Басков и другие.