The Guardian: глава правящей партии Польши пригрозил сместить главу ЕК фон дер Ляйен

Глава правящей партии Польши пригрозил сместить Урсулу фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии. Фото: REUTERS

Варшава ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа выделить деньги на борьбу с пандемией COVID-19. Генеральный секретарь правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский пообещал сместить с должности главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом намерении политик заявил в интервью изданию The Guardian.

Соболевский сделал такое заявление, комментируя отказ Еврокомиссии выделить Польше 35 миллиардов евро на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, добавив, что Польша «направит все пушки» на Евросоюз в борьбе за верховенство закона.

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала», - сказал Кшиштоф Соболевский.

По словам главы национал-консерваторов, Польша также намерена подать в суд на Брюссель и наложить вето на ряд инициатив Евросоюза, если ЕК так и не выделит Варшаве 35 миллиардов евро.

Напомним, Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день за то, что в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил приоритет конституционных норм страны над законодательством ЕС . Также Еврокомиссия решила не выделять Польше обещанные ранее 35 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.