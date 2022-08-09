Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Байден ратифицировал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей о приеме в НАТО Финляндии и Швеции. Церемония прошла во вторник 9 августа в Вашингтоне, ее трансляция велась в социальных сетях Белого дома.

Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление в альянс Финляндии и Швеции. Протоколы еще не ратифицировали Испания, Греция,Чехия, Венгрия, Португалия, Словакия и Турция.

Напомним, министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации. Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО после ратификации документов всеми странами – членами альянса.

Ранее глава МИД Швеции Анна Линде заявила, что Швеция намерена принимать полноценное участие во всех структурах НАТО еще до ратификации решения о приеме страны в альянс, но не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

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