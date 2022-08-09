Компания Purina остановила производство кормов для животных из-за логистических трудностей

Purina прекратила продажу и производство ряда кормов для домашних животных в России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Производство и продажа кормов для животных Friskies, Cat Chow и Dog Chow приостановлены на территории России. Об этом во вторник 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Purina, которая производит корма для домашних животных. Purina входит в концерн Nestle.

Производитель объяснил такое положение логистическими трудностями.

«Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья», - рассказал представитель компании, добавив, что не может пояснить, когда производство и продажа этих кормов будет возобновлено.

Корма для животных Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки на территории России, уточнили в компании.

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