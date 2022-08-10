Ксения Собчак раскрыла, из-за чего ее отец поссорился с Чубайсом

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации» Анатолием Чубайсом были напряженными из-за противоположного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом рассказала Ксения Собчак в эксклюзивном интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову.

По словам Ксении Собчак, взгляды ее отца были «сложными».

«Он всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим», - рассказала она.

Первый разлад Собчака с Ельциным и Чубайсом начался после того, как он выступил с яркой критикой «шоковой терапии» - реформ девяностых годов, вспоминает Ксения.

«Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставят людей нищими», - рассказала она.

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