От взрыва на аэродроме в Крыму пострадали девять человек, из них двое детей

Количество пострадавших от взрыва в аэропорту в Крыму увеличилось до девяти человек. Фото: Кадр из видео.

Число пострадавших от взрыва боеприпасов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым выросло до девяти. Об этом во вторник 9 августа сообщает Минздрав Крыма.

«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что двое пострадавших сами обратились в больницу. Характер травм у всех – осколочные ранения.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов.

Сообщалось, что при взрывах на аэродроме в Крыму погиб один человек и пятеро пострадали.

Позже Минздрав Республики Крым сообщил об увеличении числа пострадавших от взрыва на аэродроме в Сакском районе.

Из Новофедоровки, где прогремели взрывы, эвакуировали 120 человек. Следующие автобусы с жителями крымского поселка будут направляться в Евпаторию. Эвакуируют всех желающих.