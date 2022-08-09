Аналитик Скрябин объяснил, почему высокие цены на нефть не провоцируют сланцевый бум Фото: REUTERS

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин рассказал, что сейчас добыча сланцевой нефти начала расти. Только в июле она прибавила 1,5% по отношению к июню текущего года.

При этом он отметил, что в Америке многие компании заявляют о расширении вложений и росте производства, однако в целом показатели пока достаточно далеки от допандемийных отметок и значений конца 2014-начала 2015 годов. Об этом пишет Ридус.

Если раньше четко работала формула "нефть дорожает - добыча сланцевых компаний растет", то теперь ситуация проигрывается по другому.

Аналитик объясняет, что основное ограничение в росте добычи сланцевой нефти связано с двумя факторами. Первый - это "зеленая" повестка и нормы бурения. Поэтому с позиции экологических ограничений и более дорогостоящих условий добычи это сложный процесс. Что же касается второго ограничения, то оно заключается в трате компаний большого объема денег на расширение добычи ресурса.

- Фактически, компании только сейчас "отбили" те деньги, которые были потрачены тогда на разведку, бурение в период с 2012 по 2017 год. Акционеры, разумеется, хотят получить эти деньги обратно в виде дивидендов ... Большинство производителей устраивают текущие котировки, и они могут сдерживать производство, чтобы не спровоцировать коррекцию цен, - отметил Скрыбин.

Напомним, в конце мая 2022 года цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE в ходе торгов ускорила рост и в результате достигла отметки в 118,16 доллара за баррель. Тем временем, цена нефти WTI выросла до 117,54 доллара за баррель.