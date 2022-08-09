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Экономика9 августа 2022 20:32

Аналитик Скрябин объяснил, почему высокие цены на нефть не провоцируют сланцевый бум

Он назвал несколько причин
София ГОНЧАРОВА
Аналитик Скрябин объяснил, почему высокие цены на нефть не провоцируют сланцевый бум

Аналитик Скрябин объяснил, почему высокие цены на нефть не провоцируют сланцевый бум

Фото: REUTERS

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин рассказал, что сейчас добыча сланцевой нефти начала расти. Только в июле она прибавила 1,5% по отношению к июню текущего года.

При этом он отметил, что в Америке многие компании заявляют о расширении вложений и росте производства, однако в целом показатели пока достаточно далеки от допандемийных отметок и значений конца 2014-начала 2015 годов. Об этом пишет Ридус.

Если раньше четко работала формула "нефть дорожает - добыча сланцевых компаний растет", то теперь ситуация проигрывается по другому.

Аналитик объясняет, что основное ограничение в росте добычи сланцевой нефти связано с двумя факторами. Первый - это "зеленая" повестка и нормы бурения. Поэтому с позиции экологических ограничений и более дорогостоящих условий добычи это сложный процесс. Что же касается второго ограничения, то оно заключается в трате компаний большого объема денег на расширение добычи ресурса.

- Фактически, компании только сейчас "отбили" те деньги, которые были потрачены тогда на разведку, бурение в период с 2012 по 2017 год. Акционеры, разумеется, хотят получить эти деньги обратно в виде дивидендов ... Большинство производителей устраивают текущие котировки, и они могут сдерживать производство, чтобы не спровоцировать коррекцию цен, - отметил Скрыбин.

Напомним, в конце мая 2022 года цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE в ходе торгов ускорила рост и в результате достигла отметки в 118,16 доллара за баррель. Тем временем, цена нефти WTI выросла до 117,54 доллара за баррель.