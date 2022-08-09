Раскрыто имя главного противника Байдена Фото: REUTERS

Эксперт в политологии Андрей Бредихин заявил, что за масштабной операцией обыска в резиденции бывшего американского президента Дональда Трампа стоит никто иной, как действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден.

Специалист считает, что именно Трамп сейчас является главным соперником главы государства в борьбе за внимание американцев.

- Трамп остается главным противником и злом для команды Байдена, который прекрасно понимает, что на следующих выборах его кандидатуру не выставят, - заявил Бредихин "Пятому каналу".

Политолог также добавил, что недавний переход предвыборной стратегии и заявлений Трампа от эгоистичного продвижения моноцентричности и превосходства США к многополярному миру и важности мировой безопасности тревожит демократов.

Накануне ОТР сообщал, что агенты ФБР во Флориде провели обыск частной резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Сам политик не стал уточнять, с чем именно были связаны обыски, как и то, что хотели найти сотрудники ФБР и изъяли ли они какие-либо предметы. Однако Трамп связал это с его возможным участием в выборах-2024.