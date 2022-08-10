На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время своего выступления на Арабо-Африканской конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Об этом пишет tahiamasr.com

Дипломат потерял сознание и упал, после чего к нему бросились врачи для оказания первой медицинской помощи, но спасти Мохаммада аль-Кахтани не удалось. Что стало причиной смерти пока не уточняется.

Последними словами посла Мохаммеда Аль-Кахтани на Арабо-Африканской конференции в доме пограничной охраны в Каире были: "Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем".