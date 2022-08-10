Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 21:02

На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани

Что стало причиной смерти пока не уточняется
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани

На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время своего выступления на Арабо-Африканской конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Об этом пишет tahiamasr.com

Дипломат потерял сознание и упал, после чего к нему бросились врачи для оказания первой медицинской помощи, но спасти Мохаммада аль-Кахтани не удалось. Что стало причиной смерти пока не уточняется.

Последними словами посла Мохаммеда Аль-Кахтани на Арабо-Африканской конференции в доме пограничной охраны в Каире были: "Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем".