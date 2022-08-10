Министр энергетики Болгарии допустил, что страна возобновит поставки российского газа Фото: Архив "КП"

Министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов, что страна может снова начать закупать газ у «Газпрома».

"Мы - правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мёрзнуть зимой", - заявил он заявил телеканалу bTV

Напомним, российская компания «Газпром» сообщила, что прекратила поставки голубого топлива болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. В организации напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в российской валюте. На конец рабочего дня 26 апреля платежи осуществлены не были.

Накануне председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийски сообщил, что болгарская компаний «Булгаргаз» ведет переговоры с российским холдингом «Газпром» о возобновлении поставок газа.