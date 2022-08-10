Германии предрекли запуск "Северного потока - 2" из-за холодов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти германии окажутся в безвыходном положении из-за ситуации с газом с наступлением холодов, считает заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военкор Алексей Борзенко.

По его мнению, властям ФРГ все же придется придется запустить газопровод "Северный поток - 2".

- Противостояние с Западом даст результаты с началом холодов и они будут в нашу пользу. При первых холодах в Германии начнутся проблемы. Это заставит немцев запустить "Северный поток - 2", деваться им некуда, - заявил Борзенко телеканалу "360".

Ранее "Известия" писали, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что немецкое правительство исключает запуск трубопровода "Северный поток – 2" для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране. По его словам, власти страны уже приняли ряд мер для улучшения ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.