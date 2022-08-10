Инфекционист Малышев посоветовал россиянам привиться от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и помнить о важности противоэпидемических мероприятий.

По мнению эксперта, кроме того, что в России можно бесплатно привиться, гражданам стоит соблюдать социальную дистанцию, чтобы минимизировать риски заражения covoid-19. Не лишним будет использование масок и антисептика.

- Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно - лучше соблюдать эти просты правила, - рассказал Малышев в беседе с RT.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле прокомментировали возможность возвращения в стране обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Про словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный вопрос на повестке дня пока не стоит.

Как сообщал сайт KP.RU, Роспотребназдор накануне заявил, что рост числа заболеваний коронавирусом связан с появлением новых вариаций "омикрона". Защитить себя от тяжелого хода заболевания можно при помощи ревакцинации, напомнили в ведомстве.