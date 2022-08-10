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Здоровье9 августа 2022 22:00

Инфекционист Малышев посоветовал россиянам привиться от коронавируса

Также он напомнил, что гражданам стоит соблюдать социальную дистанцию
София ГОНЧАРОВА
Инфекционист Малышев посоветовал россиянам привиться от коронавируса

Инфекционист Малышев посоветовал россиянам привиться от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и помнить о важности противоэпидемических мероприятий.

По мнению эксперта, кроме того, что в России можно бесплатно привиться, гражданам стоит соблюдать социальную дистанцию, чтобы минимизировать риски заражения covoid-19. Не лишним будет использование масок и антисептика.

- Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно - лучше соблюдать эти просты правила, - рассказал Малышев в беседе с RT.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле прокомментировали возможность возвращения в стране обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Про словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный вопрос на повестке дня пока не стоит.

Как сообщал сайт KP.RU, Роспотребназдор накануне заявил, что рост числа заболеваний коронавирусом связан с появлением новых вариаций "омикрона". Защитить себя от тяжелого хода заболевания можно при помощи ревакцинации, напомнили в ведомстве.