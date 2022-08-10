Ксения Собчак назвала Ельцина виновным в поражении своего отца на выборах в 1996 -м году

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская журналистка, политик и телеведущая Ксения Собчак в 85-ю годовщину со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака рассказала, кто виноват в поражении своего отца на выборах в 1996 -м году.

"Выборы папа проиграл потому, что мэра Яковлева поддержал Ельцин, в его компанию были вбиты огромные деньги и ресурсы.Плюс - впервые в России именно там были опробованы «карусели», когда военнослужащие просто строем шли голосовать за Яковлева, как им советовали", - рассказала знаменитая телеведущая в интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову.

Собчак также назвала своего отца ярчайшим оратором, а Владимира Яковлева водопроводчиком с образованием сантехника. По ее словам Собчак проиграл, так как на дебаты, которые должны были состояться между политиками, Яковлев пришел с бумажкой с подсказками политтехнологов.

"Политтехнологи выбрали ему такую стратегию, где он по бумажке спрашивал Собчака – вот скажите, сколько проложено асфальта в городе? Сколько коммуналок расселено во втором квартале? Естественно, папа не мог знать этих цифр, а выглядело это так, что вот сидит человек, который в курсе всего хозяйства Петербурга и Собчак, который не попал в этот вопрос-ловушку", - отметила Собчак.

Напомним, 10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь.

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Ксения Собчак: Путин помог спасти папу, рискуя карьерой

10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь (подробнее)