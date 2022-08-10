Аналитик Асафов описал реакцию Эрдогана на угрозу санкций Фото: REUTERS

В случае политического давления на Турцию президент страны Реджеп Эрдоган не станет поддается угрозам, а повысит ставки, считает аналитик Александр Асафов.

По мнению эксперта, в подобных ситуациях турецкий лидер пытается сохранить партнерские отношения по всем направлениям. Об этом пишет Lenta.ru.

- Важно понимать, что преимущественно санкции вводятся и инициируются двумя странами, ни одна из которых не состоит в ЕС. Это США и Британия, - отметил аналитик. - Эти страны недовольны действиями Эрдогана. Вопрос в том, успел ли он уже перейти "красные линии".

Эксперт также добавил, что Эрдогану, по всей видимости, удастся найти какие-то точки соприкосновения.

- Предположу, что санкционное давление на самом деле направлено на то, чтобы Эрдоган смягчил свои позиции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Маловероятно, что в итоге ему придется выбирать между Россией и Западом, но все же необходимо помнить, что отношения с ЕС для него важнее, - заявил Асафов.

Тем временем, RT отмечает, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. По данным FT, сразу шесть неназванных западных чиновников выразили обеспокоенность совместным заявлением президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении расширять двустороннее сотрудничество в области торговли и энергетики.