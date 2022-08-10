В России вырос спрос на анализы, МРТ и УЗИ Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и платформа для работников медотрасли "Доктор на работе" провели исследование среди врачей и выяснили, как изменился спрос на МРТ, УЗИ, базовые анализы и чекапы среди россиян.

Выяснилось, что 30% участников опроса заметили увеличение спроса на процедуры МРТ. На втором месте - УЗИ (рост на 20%), далее - различные анализы (19%), услуги профильных специалистов (18%), услуги стоматологов, психиатров и психотерапевтов (11%). Об этом пишет Газета.Ru.

Также в итогах опроса говорится, что для граждан важно качество медицинских услуг (23%), отсутствие очередей в клиниках (21%), качественная помощь при критических заболеваниях (20%).

Накануне "Известия" сообщали, что число россиян, которые интересуются здоровым образом жизни, стабильно увеличивается. Для большинства ЗОЖ - это рациональное питание, хороший сон, отказ от вредных привычек и занятия спортом.