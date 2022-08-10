РБК: крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов Boeing Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing, пишет РБК.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", — рассказал представитель компании

По данным издания, в конце июля 2022 более 200 пилотов получили уведомления о сокращении их должностей. При этом сохранили несколько экипажей в случае, если «Волга-Днепр» получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

.Как ранее писал сайт KP.ru, 27 июля, в разгар летних отпусков, авиапутешественники столкнулись с неприятным сюрпризом: немецкий гигант «Люфтганза» отменил порядка тысячи рейсов, работа его главных баз — аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена — парализована. Учитывая, что это популярные пересадочные пункты для полётов, например, из Европы в Африку — многие пассажиры просто застряли в транзитных зонах без надежды продолжить маршрут в ближайшее время. Причина — массовая забастовка профсоюза работников «Люфтганзы».