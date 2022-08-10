Минобороны РФ: на аэродроме Саки в Крыму взорвались боеприпасы Фото: REUTERS

В Министерстве обороны России сообщили, что на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы. По информации ведомства, на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сказали журналистам в российском военном ведомстве.

Крым стоит на ушах и яростно гадает, кто мог учинить взрывы в авиационной части, которая дислоцируется под городом Саки. Как обычно бывает в таких случаях, когда о причинах ЧП ничего народу не известно, он начинает сочинять путанные страшилки. Один крымчанин слышал три взрыва, другой семь, а третий все десять. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разобрал версии пожара на базе ВКС в Новофедоровке. Подробнее читайте здесь.