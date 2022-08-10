В Госдуме считают, что ЕС и США не поддержат запрет на въезд россиян в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас перестать выдавать въездные визы российским туристам.

По его мнению, политики из Соединенных Штатов и ЕС используют визы в качестве политических манипуляций, поэтому идея эстонского премьера вряд ли получит поддержку.

- Для политиков из ЕС и США вопрос выдачи виз - вопрос определенной политической манипуляции ... я думаю, никаких единых стандартов здесь со стороны ЕС выработано не будет, - заявил Новиков в беседе с изданием Газета.Ru.

Также он считает, что "сам факт оценивать посещение какой-либо страны как привилегию - рецидив расистского мышления", что является недопустимым.

Ранее RT писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии. По ее мнению, это "махровый национализм, которому много сотен лет".

Тем временем, "Российская газета" напоминает, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас накануне заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы. В результате, бремя якобы несут соседи России.