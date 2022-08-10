В Центробанке сообщили, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 3,3 раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–июль 2022 года составил $166,6 млрд., говорится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

За аналогичный период прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $50,2 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился в 3,3 раза.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 8 августа, президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за границей, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указе российского лидера. Центральный банк России разъяснил порядок приостановки операций.

Ранее сообщалось, что в России планируют возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей. Об этом сообщил зампред Центрального банка России Сергей Белов. По его словам, сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Отмечается, что монеты номиналом пять и десять рублей также останутся в обращении.