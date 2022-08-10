Невролог Толмачева посоветовала россиянам поменять подушку при утренних головных болях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Головные боли и ощущение дискомфорта в шейном отделе при утреннем пробуждении могут говорить о том, что человеку пора поменять подушку, считает невролог Виктория Толмачева.

Эксперт объяснила, что в противном случае такая незначительная мелочь может привести к нарушению работы всего опорно-двигательного аппарата. Об этом пишет Газета.Ru.

- Просыпаетесь с головной болью или желанием размять мышцы шеи - значит, пришло время менять подушку. Если она подобрана правильно, то никаких дискомфортных, а тем более болевых ощущений быть не должно, - объяснила Толмачева.

Врач также напомнила, что во время сна позвоночник должен быть прямым, а шея не должна сгибаться. Если эти правила не соблюдены, то происходит смещение позвонков.

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