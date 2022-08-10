Власти ЛНР допустили, что город Попасная не будут восстанавливать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти региона, возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - приводит его слова РИА Новости.

По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.

Напомним, город Попасная в Луганской Народной Республике полностью перешел под контроль российских войск и формирований ЛНР в мае 2022 года. Всеми силами там налаживалась гуманитарная обстановка, и в целом велся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.