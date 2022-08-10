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Политика10 августа 2022 3:08

WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами

В министерстве внутренних дел Литвы сообщили, что пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами

WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами

Фото: Валерий БУТАЕВ

Обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Майклз заявил, что литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, из-за "опасений" за Сувалкский коридор.

"Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать", - заявил он.

В министерстве внутренних дел Литвы сообщили, что пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.

Ранее губернатор региона Антон Алиханов заявлял, что первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами, возможно, пойдут в течение ближайших дней, когда Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю.

До этого Алиханов назвал причины, по которым блокада Калининградской области со стороны европейских стран невозможна. По его словам, связь Калининграда с остальной Россией осуществляется по маршрутам, которые проходят через нейтральную территорию. В частности, по нейтральным водам ходят корабли, и над ними же летают самолеты, констатировал губернатор.