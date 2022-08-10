"Ъ": турецкая компания обеспечит энергоснабжение "Арктик СПГ - 2" после отказа американцев

"Арктик - СПГ-2" запитают электричеством с воды. Фото: правительство Мурманской области

Российская компания "Новатек" решила вопрос с энергоснабжением строящегося проекта "Арктик СПГ-2", который возник после отказа американской компании Baker Hughes обслуживать СПГ-проекты на территории России. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

"Новатэк придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии "Арктик СПГ — 2", - пишет издание. - Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях".

По информации газеты, таким же образом может быть решен вопрос подачи электроэнергии на вторую и третью линию нефтегазового проекта. При этом возможные сроки строительства плавучей электростанции не уточняются.

Как ранее писал сайт KP.RU, нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех СПГ-проектов в России.

Компания приняла решение отозвать сервисных инженеров с "Газпрома", "Сахалин-2", "Ямал СПГ" ПАО "Новатэк", а также проектных инженеров со строящегося "Арктик СПГ-2", запуск первой очереди которого был запланирован уже на следующий год.

Напомним, Baker Hughes уже прекратила инвестировать в Россию ранее на фоне специальной военной операции на Украине. Это произошло в марте 2022 года.