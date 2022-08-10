Посол России в Китае заявил, что США ежедневно нарушают принцип равенства государств

США нарушают принцип суверенного равенства государств, чтобы укрепить свое господство, уверен Андрей Денисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ежедневно нарушают принцип суверенного равенства государств, чтобы укрепить свое господство в мире и продемонстрировать свою безнаказанность. Соответствующее заявление сделал посол России в Китае Андрей Денисов в интервью китайскому изданию China Daily.

"В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу, - уточнил дипломат. - Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им".

По словам Денисова, многие уже осознают бесперспективность американского подхода, направленного на создание кризисов в различных точках мира.

Посол РФ в КНР уверен, что стратегическое партнерство России и Китая поможет международному праву подняться над "правилами", придуманными Белым домом и его сателлитами.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся, несмотря на протесты Китая.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон демонстрирует "стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и свою вседозволенность".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД КНР Ван И заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. По его словам, Пекин "вынужден жестко отреагировать на это".