Экс-советник министра экономики посоветовал отказаться от крупных покупок до 2024 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин посоветовал отказаться от крупных покупок до 2024 года. Эксперт рекомендует воздержаться от приобретения автомобилей и жилья, так как они сильно переоценены.

Снижение спроса на такие активы изменит ситуацию, недвижимость и автомобили начнут дешеветь. К тому же, чтобы поддержать экономику, наверняка, населению в 2023 году будут предложены выгодные варианты вкладов, считает эксперт.

А вот вкладываться в недвижимость пока не стоит. Этот инструмент в настоящий момент не самый выгодный.

- Рынок недвижимости «перегрет». И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте, — говорит он в беседе с NEWS.ru.

Чтобы обеспечить на недвижимость такой же спрос, как и годом ранее, ипотечная ставка должна быть на отметке в 3-5%, добавил Евгений Надоршин.