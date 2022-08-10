Последствия атаки дронами ВСУ Запорожской атомной электростанции. Фото: ZVEZDANEWS @ Telegram

Призывы президента Украины Владимира Зеленского создать бесполетную зону над Запорожской атомной электростанцией (АЭС) абсурдны, считают в министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское внешнеполитическое ведомство настаивает, что в текущих условиях разумно обеспечить прибытие инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как ранее писал сайт KP.RU, член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден может предотвратить "новый Чернобыль" на Запорожской АЭС, но одним звонком на Украину, но не делает этого.

Напомним, начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что сотрудники ООН мешают объективному международному контролю состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после украинского обстрела.