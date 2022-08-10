Политолог увидел способ манипуляции в решении США заняться образованием на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США объявил о решении поддерживать сферу образования в Украине после завершения спецоперации. На эти цели объявлен отдельный грант и как следует в описании задачи, будут финансироваться проекту, «направленные на послевоенное восстановление Украины при содействии ученого сообщества».

Посольство США намерено предоставлять небольшие гранты украинским негосударственным, некоммерческим организациям (НКО), а сотрудничать с ними будут американские школы, колледжи и университеты.

Помимо общего образования, в США намерены заняться так называемым гражданским образованием. Планируется разработать курсы по истории, которые преподавать в средних и высших учебных заведениях.

Здесь речь идёт о разработке методологии преподавания курсов, «прежде всего истории, в средних, средних специальных и высших учебных заведениях».

В задании указано, что проекты в рамках программы должны быть направлены на украинскую аудиторию, проходить внутри страны и содержать «существенный американский компонент». А это значит, что Вашингтон намерен донести до Украины свои ценности и манипулировать многими процессами.

Что касается финансовой стороны вопроса, то размер грантов будет варьироваться от 25 до 50 тысяч долларов.

Политолог Иван Мезюхо отметил в беседе с RT, что США уже несколько лет финансирует подобные проекты на Украине.

-Задача США сформировать западно ориентированную молодежь. Через программы по образованию, культуре, искусству выращивается поколение националистического или псевдодемократического толка. Финальная цель - вырастить политических активистов, враждебно настроенных по отношению к России, - сказал эксперт.

Соединенные Штаты не намерены содействовать мирному урегулированию украинского кризиса, так как видят единственным методом разрешения противоречий силовой вариант. Такое мнение представил публицист Олег Обухов, пишет ФАН.

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