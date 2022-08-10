В Ростуризме ответили на идею ограничить въезд российских туристов в Европу

Зарина Догузова уверена, что предложение об "изоляции россиян" не будет принято Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что большинство европейских стран не станет ограничивать въезд российских туристов.

"Любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, ежегодно российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах. "Так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - уточнила Догузова.

Ранее с идеей об "изоляции россиян" от западного мира выступили эстонский премьер Кая Каллас и украинский президент Владимир Зеленский. Лидер Эстонии считают, что все европейские страны должны как можно скорее прекратить выдачу любых виз гражданам России. Зеленский же призвал применить по отношению к россиянам принцип "коллективной ответственности": он считают, что западные страны не должны пускать граждан РФ на свою территорию.

При этом лидеры западных государств на радикальные предложения Каллас и Зеленского пока никак не отреагировали.