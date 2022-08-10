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Политика10 августа 2022 6:36

В Ростуризме ответили на идею ограничить въезд российских туристов в Европу

Глава Ростуризма считает, что Европа не станет ограничивать въезд российских туристов
Александр КИСЛОВ
Зарина Догузова уверена, что предложение об "изоляции россиян" не будет принято

Зарина Догузова уверена, что предложение об "изоляции россиян" не будет принято

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что большинство европейских стран не станет ограничивать въезд российских туристов.

"Любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, ежегодно российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах. "Так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - уточнила Догузова.

Ранее с идеей об "изоляции россиян" от западного мира выступили эстонский премьер Кая Каллас и украинский президент Владимир Зеленский. Лидер Эстонии считают, что все европейские страны должны как можно скорее прекратить выдачу любых виз гражданам России. Зеленский же призвал применить по отношению к россиянам принцип "коллективной ответственности": он считают, что западные страны не должны пускать граждан РФ на свою территорию.

При этом лидеры западных государств на радикальные предложения Каллас и Зеленского пока никак не отреагировали.