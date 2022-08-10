Автор песни "Белые Розы" Шатунова раскрыл истинный смысл композиции

Юрий Шатунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский композитор и поэт Сергей Кузнецов, написавший знаменитый хит "Белые розы", рассказал, что песня на самом деле повествует совсем не о цветах.

Истинный смысл композиции "Белые розы", исполненная Юрием Шатуновым в составе группы "Ласковый май", на самом деле совсем другой, утверждает Кузнецов.

"Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах", - почеркнул композитор в ролике на Youtube-канале Андрея Кудрявцева.

По словам поэта, это одна из причин, почему ему не понравился клип на популярную песню. Другой причиной он назвал невысокое качество монтажа и съемок, которые проходила в кафе "Метелица" на Арбате.

Отметим, что именно Сергей Кузнецов стоял у истоков группы "Ласковый май". Он написал такие хиты как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер".

Как ранее писал сайт KP.RU, Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Причиной смерти назван обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Наибольшую популярность музыкальному коллективу принесли композиции "Белые розы", "Седая ночь", "Детство" и другие. После распада группы продолжил давать концерты сольно.