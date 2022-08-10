Мошенники опробовали на россиянах новую схему с «единым банковским счетом ЦБ» Фото: Анастасия Осипова

Почти каждый россиянин сталкивался с тем, что ему звонили мошенники, которые выдают себя за сотрудников банков или правоохранителей. Вариаций множество и схемы обмана постоянно обновляются. Новая касается Центробанка, теперь обманщики стали прикрываться регулятором, убеждая клиентов банков создать «единый межбанковский счет ЦБ».

Потенциальной жертве звонят от имени правоохранительных органов и сообщают, что от ЦБ поступило заявление о компрометации персональных данных.

Человека убеждают, что теперь преступники имеют возможность списать деньги не с его конкретного счета, а по внутрибанковскому. Тонкость в том, что доступ к счету имеют только сотрудники ЦБ, и кто-то из них в сговоре с преступниками.

Взволнованному клиенту перезванивают из «департамента безопасности ЦБ» и уже его сотрудник уточняет, в каком банке обслуживается клиент, сколько средств на счету и в какие дни бывают поступления зарплаты. А когда вся информация озвучены, предлагают человеку застраховать деньги на счету.

- В таких случаях нужно сохранять «холодную голову» при телефонном разговоре и понимать, что деньги могут храниться только на счете, который клиент открывал в своем банке. Никакого «единого счета в ЦБ» не существует, и страховать его — значит просто переводить свои деньги мошенникам, - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В банках признают, что, к сожалению, эта схема действует на россиян и многие клюют на удочку мошенников. В связи с этим ЦБ напомнил, что не работает с физлицами.

- Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам, — напомнили в пресс-службе регулятора «Известиям».

Эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин привел простой способ, как всего за одну минуту лишить их 1 млн рублей. Причина в том, что преступники не звонят по бесплатной связи, и если люди будут с ними долго говорить, но при этом отдавать себе отчет, что беседуют с мошенниками, то они лишаются денег, пишет ФАН.

Ранее эксперт объяснила, чем опасна утечка в сеть копия паспорта. Преступники могут оформить на человека кредит, открыть счет или даже провести операцию с недвижимостью, сообщает телеканал "360".