У экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой проходят обыски

Марина Овсянникова ранее была приговорена к нескольким штрафам за дискредитацию ВС РФ Фото: СОЦСЕТИ

У журналистки, бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой проходят обыски. Следственные действия ведут в рамках расследования дела о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ, фигурантом которого является Овсянникова.

"Уголовное дело в отношении Овсянниковой возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России", - сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-редактора Первого канала Дмитрия Захватова.

Будут ли силовики по итогам обысков решать вопрос о предъявлении Овсянниковой обвинений или выходить в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения, пока неизвестно.

Овсянникова стала широко известна в середине марта 2022 года. Тогда она неожиданно ворвалась в прямой эфир новостной программы Первого канала «Время» и встала позади телеведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывавшим остановить военную специальную военную операцию России на Украине.

После этого Овсянникова проводила еще ряд подобных менее резонансных публичных акций. Неоднократно экс-редактора Первого канала привлекали к административной ответственности за публичную дискредитацию российской армии.

Журналистка уезжала в Германию, чтобы работать в местном издании Die Welt, однако спустя несколько месяцев европейское СМИ прекратило с ней сотрудничество и Овсянникова вернулась в Москву.