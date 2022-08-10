Илон Маск продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla на сумму 6,88 млрд долларов. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов.

Как следует из опубликованных документов, сделки по продаже облигаций осуществлялись 5,8 и 9 августа. На этом фоне акции компании продемонстрировали снижение стоимости.

Так, в пятницу их цена упала на 6,6%, в понедельник – выросла на 0,8%, а во вторник – снизилась на 2,4%.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск заявил, что может возобновит сделку о приобретении социальной сети Twitter и назвал условие, которое должна для этого выполнить компания. Бизнесмен сообщил об этом в субботу, 6 августа.

По словам Маска, компания должна продемонстрировать ему процесс подтверждения подлинности аккаунтов в социальной сети – от технологии выборки сотни аккаунтов до критериев подтверждения их подлинности.