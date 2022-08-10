Мэр Горловки Приходько сообщил о сильных боях в районе Зайцево

Недалеко от Горловки ведутся сильные бои Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР).

"Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", - написал глава городской администрации в своем телеграм-канале в среду, 10 августа 2022 года.

В связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины рекомендовал местным жителям не покидать укрытий и по возможности не выходить на улицы Горловки.

Отметим, что село Зайцево находится близко к Горловке. Расстояние по автодороге составляет всего 17 километров.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов выразил уверенность, что территорию ДНР освободят от вооруженных формирований Украины до конца августа.

"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - уточнил Безсонов.

Напомним, в конце июля союзные силы освободили другое село под Горловкой – Новолуганское. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.