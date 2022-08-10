Против журналистки Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело

Вскоре Марине Овсянниковой могут предъявить обвинение Фото: СОЦСЕТИ

В отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело. Она подозревается в распространении фейков об армии РФ.

Как сообщил ТАСС адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, дело против журналистки возбуждено и расследуется Главным следственным управление (ГСУ) СК России. Поводом для возбуждения дела могли стать публичные акции и заявления Овсянниковой с критикой специальной военной операции РФ на Украине, а также ее посты в социальных сетях.

"Дело возбудили по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", - подчеркнул Захватов.

У экс-редактора Первого канала уже прошли обыски, в ближайшее время Овсянникову доставят на допрос. Будет ли следствие выходить в суд с ходатайством об избрании журналистке меры пресечения, пока не сообщается. При этом, согласно Уголовному кодексу РФ, статья, которую инкриминируют журналистке, предполагает наказание в виде реального лишения свободы.