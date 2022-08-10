Посол РФ в Эстонии назвал национализмом призыв запретить выдавать визы россиянам

Эстонские власти нарушают базовые права человека, считает российский дипломат Фото: Shutterstock

Призыв эстонского премьера Каи Каллас к прекращению выдачи россиянам шенгенских виз является прямым проявлением национализма. Такое мнение высказал российский посол в Эстонии Владимир Липаев.

"Это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба", - подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, именно желанием увеличить свое влияние и авторитет в Евросоюзе и вызваны подобные резонансные заявления и высказывания эстонского премьера.

Ранее глава кабмина Эстонии Кая Каллас заявила, что считает необходимой полностью изолировать россиян от западного мира. По ее мнению, выдачу виз гражданам РФ для посещения европейских государств необходимо прекратить как можно скорее. Однако другие европейские лидеры и чиновники ЕС к словам Каллас пока не прислушались и подобные жесткие меры в отношении россиян вводить не торопятся.