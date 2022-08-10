Генконсульство помогает россиянке, у которой власти Испании отобрали двух детей, обвинив ее в "краже девочек на спецоперации"

Елена Ланг с детьми и мужем Фото: Предоставлено героем публикации

Генконсульство РФ в Барселоне пытается помочь вернуть двоих детей, которых забрали у россиянки Елены Ланг, обвинив ее в "краже девочек" при боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты отметили, что в дипмиссию предоставлены все документы, в том числе свидетельства о рождении дочерей, их российские паспорта и заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии.

"Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу, в том числе официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, - добавили в диппредставительстве. - До настоящего момента ответы не получены".

Об этой проблеме Елена Ланг подробно рассказала "КП-Санкт-Петербург". Пять лет назад Елена Ланг уехала в Испанию ради спасения дочери. В 4 года у маленькой девочки выявили редкое аутоиммунное заболевание - целиакцию. Это привело малышку к инвалидности. По словам женщины, подходящее лечение смогли предложить лишь в Каталонии. Мать надеялась, что местные врачи помогут поставить девочку на ноги.

Девочек устроили в британскую частную школу, надеясь, что это поможет уберечь их от травли со стороны сверстников. На деле получилось совсем не так. По словам Ланг, после обострения ситуации на Украине учители заведения начали называть русских "убийцами" и призывать детей отправлять деньги в Незалежную.

А затем и вовсе кто-то доложил в органы опеки, что детей следует изъять из семьи.

"Я с 8 до 10 утра была в школе на открытых занятиях, никто даже глазом не моргнул, что такая гадость готовится, - рассказала россиянка. - Я ушла, после этого мне позвонили по телефону на работу и заявили: "Можете не забирать своих детей из школы, они изъяты, вас заочно лишили родительских прав". Звонок поступил с закрытого номера, сама школа мои номера заблокировала".

В официальных документах этого не приводится, но мать девочек утверждает, что в органах опеки ей прямо заявили о "краже детей у убитых украинцев".

"На встрече мне заявили, что мои дети украдены у "мертвых украинцев, которых убили во время боевых действий", хотя это мои дети! Мы не были в Украине, мой муж – отец детей – швейцарец. Своих детей я не видела с 17 июня, за это время они позвонили мне три раза", - уточнила Ланг.

При этом на все обращения в правоохранительные и другие органы ей говорили, что ничем помочь не могут, утверждает женщина.