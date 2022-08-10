Глава Приамурья Василий Орлов: Люди, пострадавшие от паводка, получат социальную помощь из областного бюджета

В регионе подтоплено 77 жилых домов. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за паводка. В регионе подтоплено 77 жилых домов и 155 приусадебных участков. В тех населенных пунктах, откуда вода уже ушла, подсчитывают ущерб. Глава Приамурья Василий Орлов пообещал, что помощь получит каждая семья, пострадавшая от наводнения.

Людям, потерявшим имущество и урожай на огородах, выплатят материальную помощь. - Для людей, пострадавших от ЧС, у нас предусмотрена адресная социальная помощь из областного бюджета. При частичной утрате имущества первой необходимости люди могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, при полной утрате имущества получат по 30 тысяч рублей на домовладение. Плюс по 10 тысяч рублей дополнительно выплачивается на каждого ребенка, живущего в подтопленном доме, - сообщил Василий Орлов. Губернатор уточнил, что кроме финансовых выплат пострадавшим предоставляются и другие виды поддержки.

- Как и в прошлом году, обязательно поможем с топливом, просушкой домов, восстановлением печей и кормами для животных, - отметил глава Амурской области. Семьям, потерявшим из-за паводка урожай, выдадут овощные наборы. В прошлом году такие наборы состояли из 50 кг картофеля, 20 кг капусты, 10 кг моркови и 10 кг свеклы.

Напомним, в 2021 году Приамурье накрыл сильнейший за последние несколько лет паводок. Нынешнее наводнение, по словам специалистов, будет не таким тяжелым.