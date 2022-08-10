В России 10 августа 2022 выявлен 23 771 случай заболевания коронавирусом

В России выросло число госпитализаций с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России зарегистрирован 23 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 10 августа 2022, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно информации Оперштаба, наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8608 человек. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург – там коронавирус выявили у 2894 пациентов, на третьем месте Московская область – 1525 новых случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки было подтверждено 56 летальных исходов. В связи с выздоровлением были выписаны 14 552 пациента. Также за сутки госпитализированы с коронавирусом 2 666 человек. Это на 3,6% больше, чем днем ранее.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России заболели коронавирусом 18 770 657 человек, а выздоровели 18 075 720. Жертвами инфекции стали 382 902 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).