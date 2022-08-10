Глава МВД ФРГ извинилась за фото с мэром Киева Кличко

Немецкому министру пришлось приносить публичные извинения за фото с Виталием Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер публично извинилась за неуместные фото с мэром украинской столицы Виталием Кличко в Киеве, которые были сделаны в июле нынешнего года.

На вызвавших громкий скандал снимках немецкая чиновница смеется и пьет шампанское на балконе с Кличко и министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем. Также на фото изображено, как Фезер улыбается в ходе встречи с прессой. Опубликованные снимки вызвали большой скандал, в соцсетях немцы и украинцы стали критиковать поведение главы ФРГ Германии.

В итоге Фезер пришлось публично оправдываться за данные фотографии. Глава МВД ФРГ признала, что фото были неуместными и больше подобным образом она себя вести не станет.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — подчеркнула немецкий министр в интервью Die Welt.