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Политика10 августа 2022 8:44

Путин отметил мужество российских строителей, восстанавливающих Донбасс

Президент России выступил по видеосвязи на открытии моста в Череповце
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, которые участвуют в восстановлении республик Донбасса. Соответствующее заявление президент России сделал в ходе выступления по видеосвязи на церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце в среду, 10 августа 2022 года.

"Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик", - заявил глава государства.

Напомним, о том, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, Владимир Путин заявил еще в середине июля в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена".

Российский лидер обратил внимание, что чтобы привести в порядок все хозяйство республик Донбасса, потребуются "добрые недели, месяцы и годы". Но процесс восстановления при содействии России будет идти, заверил глава государства.